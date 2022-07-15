الرياضة
أيت الحاج يحجز على حافلة آسفي
اللاعب يطالب بـ 40 مليونا والمحكمة حددت 28 يوليوز للبيع ضاعف اللاعب كمال أيت الحاج معاناة أولمبيك آسفي، بعدما استصدر قرارا من المحكمة بالحجز على الحافلة الثانية للفريق وتقرر عرضها للبيع في المزاد العلني. ويطالب اللاعب السابق للفريق العبدي بمستحقات مالية ما زالت في ذمة الفريق وتقدر قيمتها ب40 مليونأكمل القراءة »
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