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الرياضة

الزلزولي خارج حسابات “البارصا”

منذ 4 دقائق
VIGO, SPAIN - NOVEMBER 06: Abdessamad Ezzalzouli of FC Barcelona runs with the ball during the La Liga Santander match between RC Celta de Vigo and FC Barcelona at Abanca-Bala√≠dos on November 06, 2021 in Vigo, Spain. (Photo by Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images)
بات الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، خارج حسابات برشلونة، بعد أن ظهرت اللائحة التي سيعتمدها تشافي في منافسات الموسم المقبل. وذكرت صحيفة “آس” الاسبانية أن تشافي قرر عدم الاعتماد على الدولي المغربي وأنه خارج مخططاته خلال الموسم الرياضي المقبل في ظل تجديد الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي لعقده مع النادي. وطالبتأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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