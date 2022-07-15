الرياضة
الزلزولي خارج حسابات “البارصا”
بات الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، خارج حسابات برشلونة، بعد أن ظهرت اللائحة التي سيعتمدها تشافي في منافسات الموسم المقبل. وذكرت صحيفة “آس” الاسبانية أن تشافي قرر عدم الاعتماد على الدولي المغربي وأنه خارج مخططاته خلال الموسم الرياضي المقبل في ظل تجديد الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي لعقده مع النادي. وطالبتأكمل القراءة »
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