الرياضة
لاعبو برشيد يستعدون لبركان
استأنفت عناصر يوسفية برشيد حصصها التدريبية، بملحق الملعب البلدي ببرشيد، بقيادة عبد الرحيم النجار، تحضيرا لمباراة نصف نهائي كأس العرش، أمام نهضة بركان، التي تجرى الثلاثاء المقبل، بملعب فاس الكبير. وتقام التداريب بمعدل حصة في اليوم، فيما يحاول الطاقم التقني الرفع من معنويات اللاعبين، إذ طالبهم بنسيان صدمة النزول إلىأكمل القراءة »
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