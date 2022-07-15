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اذاعة وتلفزيون

الصقلي: الهواء يبعثرني

منذ 23 ثانية
اختارت الفنانة كريمة الصقلي أن تتقاسم مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، واحدة من بين خواطرها التي كتبتها يوم تاسع عشر مارس 2011، والتي أرفقتها بمقطع موسيقي. وجاء في إحدى الخواطر ضمن “مذكرات” كريمة الصقلي قولها “عندما يبعثرني الهواء، أطير بدون جناح للسماء، لا خوف يهاجمني ولا بلاء، وأسعد وأترقب الصفاء، أسيطرأكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية



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