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مهندس‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬القرض‭ ‬الفلاحي

منذ 32 ثانية
مسار‭ ‬مهني‭ ‬استثنائي‭ ‬بدأ‭ ‬بالشؤون‭ ‬القروية‭ ‬مرورا‭ ‬بالجماعات‭ ‬المحلية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬ يعتبر‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬بوطيب‭ ‬الذي‭ ‬عينه‭ ‬الملك‭ ‬رئيسا‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجماعية‭ ‬للقرض‭ ‬الفلاحي،‭ ‬مهندس‭ ‬الأوراش‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بدأ‭ ‬بالشؤون‭ ‬القروية‭ ‬مرورا‭ ‬بالجماعات‭ ‬المحلية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنمية‭ ‬البشرية‭.‬ وشغل‭ ‬هذا‭أكمل القراءة »


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