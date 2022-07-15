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مهندس الداخلية في القرض الفلاحي
مسار مهني استثنائي بدأ بالشؤون القروية مرورا بالجماعات المحلية وصولا إلى المبادرة الوطنية يعتبر نور الدين بوطيب الذي عينه الملك رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، مهندس الأوراش الكبرى في وزارة الداخلية خلال العقود الأخيرة، بدأ بالشؤون القروية مرورا بالجماعات المحلية وصولا إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشغل هذاأكمل القراءة »
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