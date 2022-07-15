الرياضة
السوالم يفتح باب الانخراط
قرر المكتب المسير لشباب السوالم فتح باب الانخراط، إلى غاية 24 يوليوز الجاري، مقابل 2500 درهم. وأكد فتاح بن الطيبي، المدير الإداري لشباب السوالم، أن الانخراط يخص التجديد بالنسبة للمنخرطين الأصليين، وآخرين سيلتحقون لأول مرة، إذ يسعى المكتب المسير للاستفادة من أسماء جديدة. وأضاف بن الطيبي، في تصريح ل»الصباح»، أنأكمل القراءة »
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