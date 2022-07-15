fbpx
الرياضة

السوالم يفتح باب الانخراط

منذ 17 ثانية
قرر المكتب المسير لشباب السوالم فتح باب الانخراط، إلى غاية 24 يوليوز الجاري، مقابل 2500 درهم. وأكد فتاح بن الطيبي، المدير الإداري لشباب السوالم، أن الانخراط يخص التجديد بالنسبة للمنخرطين الأصليين، وآخرين سيلتحقون لأول مرة، إذ يسعى المكتب المسير للاستفادة من أسماء جديدة. وأضاف بن الطيبي، في تصريح ل»الصباح»، أنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 17 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.