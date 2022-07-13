مخطط المعادن الاستراتيجية يتخذ بعدا هاما جديدا

بات المغرب أمام فرصة ذهبية، ليصبح ضمن المصدرين الكبار في العالم، للمعادن الاستراتيجية، خاصة الموجهة للطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية.

وكشفت صحيفة التايمز البريطانية، في تقرير لريتشارد سبنسر، مراسل شؤون الشرق الأوسط، أن احتياطاً تم اكتشافه في تركيا حديثاً من العناصر الأرضية النادرة، وهي مجموعة من المعادن الحيوية لتخزين الطاقة البديلة، هو ثاني أكبر احتياطي في العالم، بعد ذلك الذي تحتفظ به الصين، التي تهيمن على الإنتاج العالمي.

وتوقعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أن 694 مليون طن من الرواسب، تحتوي على أتربة نادرة تكفي لتزويد العالم لألف عام.