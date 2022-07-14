الأولى
“فيسبوك” يعين ولاته وعماله
أبعد اسمي من اللوائح وأيقظ الموتى من قبورهم وأعاد المتقاعدين إلى عملهم وعفا عن المغضوب عليهم لم أجد اسمي، أول أمس (الثلاثاء)، بين الولاة والعمال المعينين في صفحات “فيسبوك”، وبحثتُ، أيضا، عن أسماء زملائي في العمل ولم أجدها، كما لم أعثر على أسماء أفراد عائلتي. فتشتُ جيدا في اللائحة الأولىأكمل القراءة »
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