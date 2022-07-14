fbpx
حوادث

الرصاص ليلة العيد بسيدي بنور

منذ 8 دقائق
اضطر رب أسرة ليلة عيد الأضحى إلى إطلاق النار من بندقية صيد، حماية لأسرته من اعتداء ثلاثة أشخاص رشقوهم بالحجارة على المقطع الطرقي الرابط بين الزمامرة وأولاد اسبيطة، وأسفر ذلك عن إصابة أحد المعتدين برش الذخيرة الحية دون أن يشكل ذلك خطرا على حياته. وفي التفاصيل، كانت الأسرة المكونة منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.