حوادث
الرصاص ليلة العيد بسيدي بنور
اضطر رب أسرة ليلة عيد الأضحى إلى إطلاق النار من بندقية صيد، حماية لأسرته من اعتداء ثلاثة أشخاص رشقوهم بالحجارة على المقطع الطرقي الرابط بين الزمامرة وأولاد اسبيطة، وأسفر ذلك عن إصابة أحد المعتدين برش الذخيرة الحية دون أن يشكل ذلك خطرا على حياته. وفي التفاصيل، كانت الأسرة المكونة منأكمل القراءة »
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