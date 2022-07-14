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حوادث

مصرع زعيم عصابة يورط تاجر متلاشيات

منذ 9 دقائق
النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أمرت‭ ‬بتشريح‭ ‬الجثة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة‭                                            (‬أرشيف‭)‬
سقط على سياج حديدي أثناء تنفيذ السرقة وشريكه فضح المستور ورطت نهاية مأساوية لزعيم عصابة لسرقة النحاس، أخيرا، أحد كبار بائعي المتلاشيات ضواحي البيضاء، بعد أن كشفت التحقيقات أنه متورط في اقتناء المسروقات، تتنوع بين تجهيزات نحاسية غالية الثمن، خاصة بالكهرباء وأخرى في ملكية شركات للاتصالات. ولقي زعيم العصابة مصرعهأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق



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