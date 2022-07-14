الأولى
خروقات في “ميركاتو” اللاعبين
أندية “تستميل” لاعبين مرتبطين بعقود وأخرى تفرض فترات اختبار بـ “الفن” كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، وجود خروقات عديدة في موضوع انتقالات اللاعبين بين الأندية الوطنية. وحسب المصادر نفسها، فإن بعض الأندية شرعت في توقيع عقود أولية مع لاعبين، قبل حصولها على رخصة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بناء علىأكمل القراءة »
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