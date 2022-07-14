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تحت الدف

منذ دقيقتين
ينتظر قادة أحزاب أن يحالفهم الحظ لتولي مناصب عليا، بعد أن تناهى إلى أسماعهم اقتراب موعد تعيين كتاب دولة، وسفراء، وولاة وعمال، ورؤساء مجالس معينة ووكالات بينها وكالة تقنين القنب الهندي. وتنافس قادة أحزاب بمفاتحة زعمائهم، والتقرب إليهم، أو تقديم الولاء إليهم، وبحث حتى مساندة من خارج الأحزاب، يعد أمراأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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