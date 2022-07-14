الأولى
السجن لمن يتجرأ على الأوقاف
لم تجد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدا من اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني في الدعاوى، المدنية ضد الممتنعين عن تنفيذ الأحكام العقارية الصادرة لصالحها بشكل رضائي، إذ كشفت الحصيلة السنوية خلال 2021 لتدبير المنازعات الوقفية التي توصلت «الصباح» بنسخة منها، أن الوزارة استعملت مقتضيات المنشور رقم 90 س3 الصادر عنأكمل القراءة »
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