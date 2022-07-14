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بتر يد احتفالا بحكم مخفف

منذ 35 ثانية
لم تجد عائلة متهم متابع في حالة اعتقال بالضرب والجرح الخطيرين وإحداث عاهة مستديمة، من طريقة للاحتفال بتخفيض غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، العقوبة من أربع سنوات حبسا نافذا إلى سنة حبسا، سوى اعتراض سبيل الضحية، مساء الاثنين الماضي، وبتر يده السليمة بطعنة سكين، في رسالة مفادها أنهم فوق القانون. ونقلأكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية



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