الرياضة
انتفاضة اللاعبين تهدد البطولة
أرقام قياسية لشكايات لاعبين لصرف مستحقاتهم وفسخ عقودهم كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” عن أرقام صادمة، بخصوص شكايات قدمها لاعبون ضد أنديتهم في البطولة الوطنية لكرة القدم. وحسب هذه المعطيات، فإن اللاعبين لم يعودوا ينتظرون نهاية عقودهم لتقديم شكاياتهم إلى لجنة النزاعات بجامعة كرة القدم، بل أثناء سريان العقود، مخافةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا