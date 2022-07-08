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الرياضة

انتفاضة اللاعبين تهدد البطولة

منذ 11 دقيقة
أرقام قياسية لشكايات لاعبين لصرف مستحقاتهم وفسخ عقودهم كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” عن أرقام صادمة، بخصوص شكايات قدمها لاعبون ضد أنديتهم في البطولة الوطنية لكرة القدم. وحسب هذه المعطيات، فإن اللاعبين لم يعودوا ينتظرون نهاية عقودهم لتقديم شكاياتهم إلى لجنة النزاعات بجامعة كرة القدم، بل أثناء سريان العقود، مخافةأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة



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