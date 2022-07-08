أســــــرة
أهمية التشخيص المبكر
الدكتور المسعودي قال إن الأحذية المناسبة والرياضة غير العنيفة أهم سبل الوقاية قال الدكتور بوشعيب المسعودي، اختصاصي أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم، إن آلام أسفل القدم يمكن أن تتحول إلى تشوهات، إذا لم يتم تشخيص المرض في البداية، والشروع في العلاج، مبرزا أن ارتداء الأحذية المناسبة وممارسة رياضات غير عنيفة،أكمل القراءة »
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