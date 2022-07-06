حوادث
الذبيحة السرية تطيح بجزار ببوفكران
تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز بوفكران ضواحي مكناس، أخيرا٬ من إيقاف جزار بحوزته كمية مهمة من اللحوم الحمراء من ذبيحة سرية. وأكد مصدر ل”الصباح” أن مصالح الدرك الملكي بالمنطقة توصلت بإخبارية من مصادر خاصة تفيد وجود أزيد من 80 كيلوغراما من اللحوم الحمراء مجهولة الهوية ولا تحمل طابع البيطري، معروضةأكمل القراءة »
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