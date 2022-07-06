حوادث
إيقاف مبحوث عنه بـ71 مذكرة بحث
أحالت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأحد السوالم، أخيرا أكبر تاجر في المخدرات، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد. وأمرت النيابة العامة بإيداعه الاعتقال الاحتياطي إلى حين عرضه عليها. وكشفت مصادر دركية “للصباح”، أن فرقة دركية، برئاسة رئيس المركز نفسه، ترصدت للمتهم بعد توصلها بمعلومات دقيقة،أكمل القراءة »
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