الأولى
التحقيق في دعم عمومي بـ 15 مليارا
جمعيات استفادت من تمويلات لا تتوفر على وثائق لتبرير إنفاقها يدقق قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مالية جمعيات من المجتمع المدني تستفيد من الدعم العمومي. وأفادت مصادر أن جمعيات استفادت لسنوات من اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار البرامج الأفقية، لكنها لم تنجز المشاريع التي تقدمت بها من أجلأكمل القراءة »
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