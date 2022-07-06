حوادث
سقوط مخرب عرس بالصويرة
أحالت مصالح أمن الصويرة، صباح أول أمس (الاثنين)، على الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، «ولد لفشوش» الذي سبق أن تورط في تخريب عرس بالصويرة بعد أن صدم عمدا موكبه وتسبب في إصابات بالغة للعروسين وأفراد من عائلتيهما. وذكرت المصادر أن المتهم الذي توبع بتهمة محاولة القتل العمد والفرار، ظل مختفياأكمل القراءة »
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