الأولى
قروض “محاباة” لرجال أعمال
في الوقت الذي ترفض العديد من مؤسسات التمويل والبنوك، قبول طلبات القروض التي تتقدم بها مقاولات مغربية صغرى ومتوسطة، من أجل استعادة نشاطها وانطلاقها من جديد، بعد الأزمة التي ضربتها بسبب جائحة “كوفيد 19″، بمبررات أن بعض المشاريع غير قابلة للتمويل، أو أن عيبا في الصياغة يشوب ملفاتها، أو لأنهاأكمل القراءة »
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