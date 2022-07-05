الأولى
التشهير بالراسبين… ظلم ذوي القربى
أساتذة “مراهقون” يبحثون عن “البوز” على حساب احتقار تلاميذهم أصبح البعض مستعدا للقيام بأي شيء، من أجل الحصول على جرعة “بوز” وإعجاب، ولو تطلب الأمر خروجا عن القواعد الأخلاقية والمهنية والإنسانية، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بل انتقل في الأيام الأخيرة إلى بعض الأساتذة، الذينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا