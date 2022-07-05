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التشهير بالراسبين… ظلم ذوي القربى

منذ 9 دقائق
أساتذة “مراهقون” يبحثون عن “البوز” على حساب احتقار تلاميذهم أصبح البعض مستعدا للقيام بأي شيء، من أجل الحصول على جرعة “بوز” وإعجاب، ولو تطلب الأمر خروجا عن القواعد الأخلاقية والمهنية والإنسانية، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بل انتقل في الأيام الأخيرة إلى بعض الأساتذة، الذينأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق



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