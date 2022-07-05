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منذ 5 دقائق
لا يترك لنا فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، أي خيار، سوى الافتخار ببلد يواصل، بخطى ثابتة، كسب الرهانات وتسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام والنتائج الإيجابية. فلا يمكن إلا أن نشعر بالاعتزاز والانتماء إلى هذا الوطن، ونحن نتابع تصريحات أعلى هرم في كرة القدم العالمية، يوجه كلمات شكر باللغة العربيةأكمل القراءة »


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