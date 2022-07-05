افتتاحية
شكرا لكم
لا يترك لنا فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، أي خيار، سوى الافتخار ببلد يواصل، بخطى ثابتة، كسب الرهانات وتسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام والنتائج الإيجابية. فلا يمكن إلا أن نشعر بالاعتزاز والانتماء إلى هذا الوطن، ونحن نتابع تصريحات أعلى هرم في كرة القدم العالمية، يوجه كلمات شكر باللغة العربيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا