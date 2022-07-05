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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 29 ثانية
< طرد عبرت فعاليات أكاديمية عن استغرابها من وثيقة، تم تداولها أمس (الاثنين)، تفيد بأن "الكابرانات" استصدروا قرارا يمنع الأساتذة الجامعيين الجزائريين من المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية بالمغرب، ويمنع نشر أي مقالات أو أبحاث علمية في المجلات المغربية، بذريعة أن هناك من يحاول توظيف الجزائريين ضمن سياسة عدائية ضدأكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية



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