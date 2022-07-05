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تزوير أختام رئاسة النيابة العامة

منذ 24 ثانية
استغلال احتيالي لجمعية للجالية وأختام مشبوهة لترهيب قضاة استنفرت وثائق عليها توقيعات وأختام تخص رئاسة النيابة العامة، أجهزة الاستعلامات، لشبهة تزويرها واستغلالها في الاحتيال وتصفية الحسابات والتأثير على القضاة وتهديدهم. ويعيش قضاة الجهة الشرقية، سيما المزاولين، بمختلف محاكم بركان ووجدة، هذه الأيام، تحت وطأة التشهير والتهديد، عبر منشورات علنية، تعرضهاأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية



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