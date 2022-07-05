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حوادث

إيقاف مبحوث عنه بالدريوش

منذ 31 ثانية
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدريوش، أخيرا، من إيقاف مبحوث عنه، في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة السرية والنصب والاحتيال على عدد من أبناء الإقليم الحالمين بالهجرة للديار الأوربية. وأفادت مصادر “الصباح” أن عناصر الدرك الملكي نجحت في إيقاف المعني بالأمر بعد مطاردته داخل شوارع وأزقة حي “البام” وسط المدينةأكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية



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