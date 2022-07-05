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شيكات ضمان في توظيفات جامعية

منذ 4 دقائق
حازها مسؤول بطنجة واقتنى رقم نداء يخص شركة إسبانية ثم توارى عن الأنظار أظهر مثول المتابعين في قضية الغش التي شهدتها جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وبعض الكليات التابعة لها، الأسبوع الماضي، أن الفاعل الرئيسي، وهو متصرف ممتاز من الدرجة الثانية، كانت بحوزته أربعة شيكات ضمان، قصد توظيف الراغبين فيأكمل القراءة »


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