الأولى
شيكات ضمان في توظيفات جامعية
حازها مسؤول بطنجة واقتنى رقم نداء يخص شركة إسبانية ثم توارى عن الأنظار أظهر مثول المتابعين في قضية الغش التي شهدتها جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وبعض الكليات التابعة لها، الأسبوع الماضي، أن الفاعل الرئيسي، وهو متصرف ممتاز من الدرجة الثانية، كانت بحوزته أربعة شيكات ضمان، قصد توظيف الراغبين فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا