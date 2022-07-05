حوادث
xعصابة للنصب على تجار الأغذية
أفرادها استغلوا غلاء الأسعار لعرض منتوجات بنصف ثمنها قبل الاستيلاء على مبالغ مهمة بداعي “ضمان الكوموند” تسابق الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، الزمن، لكشف ملابسات قضية عصابة إجرامية خطيرة اختارت الربح السريع عن طريق النصب على تجار المواد الغذائية بليساسفة وجنان اللوز بالألفة بالبيضاء. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا