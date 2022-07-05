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حوادث

xعصابة للنصب على تجار الأغذية

منذ دقيقة واحدة
أفرادها استغلوا غلاء الأسعار لعرض منتوجات بنصف ثمنها قبل الاستيلاء على مبالغ مهمة بداعي “ضمان الكوموند” تسابق الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، الزمن، لكشف ملابسات قضية عصابة إجرامية خطيرة اختارت الربح السريع عن طريق النصب على تجار المواد الغذائية بليساسفة وجنان اللوز بالألفة بالبيضاء. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »


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