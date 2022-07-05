حوادث
25 سنة لقاتلة زوجها بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بإدانة متزوجة أم لأربعة أبناء بـ25 سنة سجنا نافذا بعد متابعتها في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار . ويستفاد من المحضر المنجز من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي إسماعيل التابع للقيادة الجهوية للجديدة، أنهاأكمل القراءة »
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