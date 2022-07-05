حوادث
انتحار مسؤول جماعي بتاونات
أمرت النيابة العامة بتاونات، بالتحقيق في أسباب انتحار موظف بجماعة مولاي عبد الكريم بقرية بامحمد، بعد تناوله مادة سامة لقتل الفئران، في ثاني حادث انتحار بالإقليم في أقل من يومين، بعد انتحار تلميذ بالسنة الأولى ثانوي، شنقا بمنزل عائلته بحي الرميلة. ويلف الغموض حيثيات انتحار مدير المصالح بهذه الجماعة التيأكمل القراءة »
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