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حوادث

التحقيق مع عمدة سابق لسلا

منذ 15 ثانية
الفرقة الوطنية استفسرته حول تلاعبات مالية بشركة “سلا نور” ورئيس مقاطعة يضعه في قفص الاتهام استمع ضباط من المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية بالبيضاء، أخيرا، إلى عمدة سابق لمجلس سلا، جره جامع المعتصم، العمدة المنتهية ولايته، إلى القضاء، بسبب الاختلالات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابيةأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية



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