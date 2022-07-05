الرياضة
الركراكي يعود إلى واجهة المنتخب
لقجع: يحق للجمهور محاسبتي إذا لم يكن البديل في المستوى بات وليد الركراكي، مدرب الوداد، قريبا من تدريب المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، خلفا لوحيد خاليلوزيتش. وكشفت مصادر مطلعة، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، اتخذ قرارا بالانفصال عن المدرب، وينتظر أن يعقد اجتماعا معه بمركز محمد السادس لكرة القدم، لإبلاغهأكمل القراءة »
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