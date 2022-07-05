حوادث
تخفيض عقوبة نائب سابق لعمدة مراكش
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، بإدانة نائب سابق لعمدة مراكش، متهم بالنصب، بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعد أن أدين ابتدائيا بعشرة أشهر. وأيدت الهيأة المذكورة، الحكم المستأنف في جميع مقتضياته مع تعديله، بالاقتصار في العقوبة الحبسية لنائب العمدة، على ثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة ماليةأكمل القراءة »
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