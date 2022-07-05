حوادث
حريق مهول بمكناس
شب حريق مهول أخيرا، في شاحنة من الحجم الكبير على مستوى دوار “الزوالط”، التابع للنفوذ الترابي لجماعة الدخيسة القروية ضواحي مكناس، قبل انتشار ألسنة النيران وبشكل سريع وسط الحقول والاسطبلات المجاورة لمكان الحادث، مخلفة خسائر فادحة بممتلكات العديد من السكان المتضررين. ووفق المعطيات التي توصلت بها “الصباح” من مصادر عليمة، فقد اندلعتأكمل القراءة »
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