حوادث
السجن لمتهم بالهجوم على مسكن الغير
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، مبحوثا عنه، وحكمت عليه ب4 سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية الهجوم على مسكن الغير والسرقة الموصوفة تحت التهديد بواسط السلاح مع تعدد الجناة والاتجار في المخدرات. وأوقفت الضابطة القضائية لدى الأمن العمومي بالجديدة المتهم في قضية ترتبط بالاتجارأكمل القراءة »
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