حوادث
إعادة تمثيل جريمة قتل بأولاد رحمون
خبرة على هواتف تقود إلى الجاني وشريكه وتكشف خيانة زوجية أعاد شاب يتحدر من الجماعة الترابية اولاد رحمون المتاخمة لأزمور، وسط تعزيزات أمنية، عصر الأربعاء الماضي، مشاهد جريمة اقترفها قبيل عيد الفطر الماضي، وراح ضحيتها عامل مخبزة، بعد أن أصابه في مقتل، بعد شجار حسمه لصالحه بطعنة على فخذ الضحيةأكمل القراءة »
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