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مهازل غويلي التي لا تنتهي

منذ دقيقتين
الإعلام الجزائري بات يتجاهل أنشطته وشطحاته البهلوانية بقلم: الفاضل الرقيبي لم تعد عزلة تنظيم “بوليساريو” تخطئها العين، خصوصا لدى سكان المخيمات، الذين باتوا يتساءلون عن دور قادة الجبهة في المشهد، بعدما تولت الحامية العسكرية الجزائرية بتندوف الإشراف المباشر على كل شاردة وواردة بالمخيمات. ورغم المحاولات اليائسة لهؤلاء العجزة في لفتأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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