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حوادث

رجال أعمال في صفقات مخدرات

منذ دقيقة واحدة
إسبانيا توقف مدير شركة وتقارير تتحدث عن تورط أثرياء جزائريين في التهريب تجري المصالح الأمنية الإسبانية تحقيقات، وصفها مصدر مطلع ب”سرية” حول علاقة رجال أعمال إسبان ومغاربة بشبكات تهريب الحشيش، منذ إيقاف أحدهم الذي استغل سفينته في تهريب أطنان من المخدرات من سبتة المحتلة. وكشف مصدر مطلع أن رجال أعمالأكمل القراءة »


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