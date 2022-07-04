حوادث
التحقيق مع رئيس جماعة سابق
أخر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، مساء الخميس الماضي، التحقيق التفصيلي مع رئيس سابق لجماعة ميدلت من العدالة والتنمية، ونوابه الأول والخامسة من الأصالة والمعاصرة والثاني من التجمع الوطني للأحرار، ومتهمين آخرين باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير. وحدد صباح 20 شتنبر المقبل، تاريخا للتحقيق التفصيلي معهم، بعدما متعهم بالسراحأكمل القراءة »
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