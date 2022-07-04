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حوادث

السجن لسارق بالجديدة

منذ دقيقة واحدة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، حكما بست سنوات سجنا نافذا في حق معتقل، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال كلب شرس. وسبق للضابطة القضائية لدى درك هشتوكة، تقديم متهم على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، وصرح أثناء الاستماع إليه أن المتهم الحالي شاركهأكمل القراءة »


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