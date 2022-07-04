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حوادث

تشديد عقوبة قاتل قريبه

منذ 4 دقائق
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية بالجديدة، الأربعاء الماضي، الحكم الصادر في حق قاتل قريبه بالجماعة الترابية سيدي إسماعيل ، وحكمت عليه ب 12 سنة سجنا نافذا بعدما أدين ابتدائيا ب 8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية القتل العمد طبقا للفصل 392 منأكمل القراءة »


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