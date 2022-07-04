أخبار الصباح
أخبار الصباح
< وهبي ترأس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الوفد الرسمي للحجاج المغاربة الذي توجه أمس (الأحد)، إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. وأكد الوزير العناية التي يوليها جلالة الملك لأداء هذه الشعيرة الدينية كي تمر في أحسن الظروف، والسهر على راحة الحجاج وتتبع أحوالهم. ويوجد ضمن الوفد الرسمي، الدكتور محمدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا