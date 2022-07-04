حوادث
النصب يورط إيفواريا
باشرت عناصر الشرطة القضائية بخنيفرة، بحثا قضائيا تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، حول ملف مهاجر من كوت ديفوار، يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه تزعمه شبكة للنصب والاحتيال، استهدفت العشرات من الضحايا على الصعيد الوطني أغلبهم من النساء. وحسب مصادر “الصباح”، تم إلقاء القبض على المشتبه فيه، بمطارأكمل القراءة »
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