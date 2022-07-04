ربورتاج
سودانيون في جحيم الأمن الجزائري
تعذيب وصعق بالكهرباء وسمسرة مافيا الهجرة قبل الوصول إلى المغرب كل العابرين لساحة سيدي زيان الواقعة بالباب الغربي بوجدة، أو المارين قرب قنطرة محمد الخامس المعروفة بقنطرة واد الناشف، التي تفصل الأحياء الجنوبية، لابد أن يكون قد لفتت انتباههم جماعات من الشباب السودانيين الذين يقضون نهارهم جالسين إلى جوار القنطرة،أكمل القراءة »
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