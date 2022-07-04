الصباح الفني
عصام كمال و”كلام الناس”
قال الفنان عصام كمال إنه لا يولي أهمية لكلام الناس وإنه يسعى دائما إلى التحلي بالطاقة الإيجابية، التي تدفعه باستمرار نحو تطوير ذاته. ونشر كمال على حسابه على “إنستغرام” قائلا “ما همني كلام الناس…والأشخاص دائما يتكلمون مهما قلت ومهما فعلت…دائما يتكلمون، ولهذا افعل ما تحب”. ومن جهة أخرى، قال كمالأكمل القراءة »
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