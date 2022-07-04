fbpx
الصباح الفني

عصام كمال و”كلام الناس”

منذ 7 دقائق
قال الفنان عصام كمال إنه لا يولي أهمية لكلام الناس وإنه يسعى دائما إلى التحلي بالطاقة الإيجابية، التي تدفعه باستمرار نحو تطوير ذاته. ونشر كمال على حسابه على “إنستغرام” قائلا “ما همني كلام الناس…والأشخاص دائما يتكلمون مهما قلت ومهما فعلت…دائما يتكلمون، ولهذا افعل ما تحب”. ومن جهة أخرى، قال كمالأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق



شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.