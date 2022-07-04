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حوادث

23 سـنـة لعـصابـة لـ”الـحـريـك”

منذ 8 دقائق
أفرادها متورطون في تهجير أشخاص عبر مطار المنارة بواسطة التزوير أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء الماضي، الستار على ملف قضية شبكة تهريب البشر عبر مطار المنارة الدولي. وقضت الهيأة المذكورة، بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، وإدانة رجلي أمن وموظفة بولاية الجهة، ومتهم آخر، بخمسأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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