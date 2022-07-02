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عاشق “الكرون” الملتوية

منذ 11 دقيقة
حكاية إبراهيم “السودور” وكيف يتحول إلى نجم في عيد الأضحى لم يكن إبراهيم “السودور” يملك بمدينته المهمشة غير بيت إسمنتي واطئ، وعربة وحمار يستعملهما في نقل براميل الماء، والطواف بها على المنازل، لكن لا أحد كان يجاريه في شراء أكبر كبش “فيك يا حي”. قبل أيام من عيد الأضحى، يتحولأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة



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