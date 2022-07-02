ملف الصباح
الكساب ليس مسؤولا
< لا يوجد غلاء للأضاحي بالطريقة التي يتحدث بها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه. والحقيقة أن هناك اختلافا في سعر الأضاحي حسب نوعيتها، والعلف المقدم لها، والشهور التي قضاها “الكساب” في تسمين الأضاحي وفق ما ينص عليه القانون. ارتفعت أسعار الأضاحي بين 500 درهم و700، رغم أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا