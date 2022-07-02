fbpx
ملف الصباح

الكساب ليس مسؤولا

منذ 4 دقائق
* ميلودي بنسبيطية
< لا يوجد غلاء للأضاحي بالطريقة التي يتحدث بها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه. والحقيقة أن هناك اختلافا في سعر الأضاحي حسب نوعيتها، والعلف المقدم لها، والشهور التي قضاها “الكساب” في تسمين الأضاحي وفق ما ينص عليه القانون. ارتفعت أسعار الأضاحي بين 500 درهم و700، رغم أنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة