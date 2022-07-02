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ملف الصباح

“الحولي”… ولو “طارت معزة”

منذ 8 دقائق
جرائم قتل وطلاق بسبب “الصردي” و”كريساج” في الشوارع و”مزاليط” يبيعون ما لديهم من أجل العيد يصر المغاربة على الاحتفال ب»العيد الكبير»، ولو «طارت معزة». لا يهمهم أن تتزامن هذه المناسبة «اللحمية» السعيدة مع جائحة قضت على الأرواح والجيوب، أو جفاف أتى على الأخضر واليابس، أو أزمة اقتصادية، أو حرب كونيةأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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