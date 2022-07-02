ملف الصباح
“الحولي”… ولو “طارت معزة”
جرائم قتل وطلاق بسبب “الصردي” و”كريساج” في الشوارع و”مزاليط” يبيعون ما لديهم من أجل العيد يصر المغاربة على الاحتفال ب»العيد الكبير»، ولو «طارت معزة». لا يهمهم أن تتزامن هذه المناسبة «اللحمية» السعيدة مع جائحة قضت على الأرواح والجيوب، أو جفاف أتى على الأخضر واليابس، أو أزمة اقتصادية، أو حرب كونيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا