حوادث
المطالبة بعزل “مقدم” أدين بعقوبة حبسية
طالبت جمعيات حقوقية والعديد من سكان جماعة تازارين بدائرة تاهلة إقليم تازة ، الجهات المسؤولة بتطبيق القانون، في حق عون سلطة أدين، أخيرا، بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حكم نهائي صدر في حقه على خلفية تورطه في قضية جنسية مع أربعينية متزوجة وأمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا