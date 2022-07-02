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حوادث

المطالبة بعزل “مقدم” أدين بعقوبة حبسية

منذ دقيقتين
طالبت جمعيات حقوقية والعديد من سكان جماعة تازارين بدائرة تاهلة إقليم تازة ، الجهات المسؤولة بتطبيق القانون، في حق عون سلطة أدين، أخيرا، بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حكم نهائي صدر في حقه على خلفية تورطه في قضية جنسية مع أربعينية متزوجة وأمأكمل القراءة »


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